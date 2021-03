Eine Radfahrerin prallte in Burg mit einem Anhänger zusammen, stürzte und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Foto: Archiv/Rene Ruprecht/dpa

Eine Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall in Burg im Landkreis Jerichower Land schwer verletzt.

Burg (vs) l Als eine 68-jährige Radfahrerin an einer Kreuzung rechts an wartenden Autos vorbeifuhr, prallte sie mit ihrem Fahrrad gegen einen Anhänger. Sie stürzte und verletzte sich schwer am Kopf.

Als die Radfahrerin am Mittwochmorgen an die Kreuzung Magdeburger Straße in Richtung Kaiterling heranfuhr, überholte sie rechts die dort stehenden und wartenden Autos. Als sie auf Höhe eines Wagens samt Anhänger ankam, fuhr das Gespann los und bog rechts ab. Die Radfahrerin konnte nicht mehr reagieren und prallte mit dem Anhänger zusammen.

Die 68-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen in das Krankenhaus Burg gebracht werden. Später wurde sie noch in das Krankenhaus Brandenburg verlegt.