Auf der Autobahn 2 bei Schopsdorf ist ein Motorradfahrer einem Auto aufgefahren und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Schopsdorf (vs) l Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch um 10 Uhr auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Ziesar und Theeßen gekommen. Ein 52-jähriger Fahrer eines PKW Renault aus Berlin war auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs als aus bisher ungeklärter Ursache der dahinter fahrende 58-jährige Motorradfahrer aus Duisburg auf den vor ihm fahrenden PKW Renault auffuhr und stürzte.

Der Fahrer des Motorrads verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des PKW Renault konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme, Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.