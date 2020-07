Im Jerichower Land wurde eine weitere Person positiv auf Covid-19 getestet. Es handelt sich um einen Pflegeheim-Bewohner.

Burg/Genthin (vs) l Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Jerichower Land ist um einen Fall angestiegen. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Bei dem aktuellen Corona-Fall handelt es sich um eine Person, die in der Einheitsgemeinde Möckern in einem Pflegeheim betreut wird. Für das gesante Haus wurde ein Besuchsverbot ausgesprochen. Zudem wurden die Bewohner in ihren Zimmer isoliert. Von Mitarbeitern und Bewohnern wurden Abstriche genommen, so die Verwaltung in einer Mitteilung.

Insgesamt gibt es damit 41 nachgewiesene Erkrankungen im Landkreis (Stand vom 20. Juli/13 Uhr). Es befinden sich aktuell 55 Personen in häuslicher Quarantäne, stationär muss gegenwärtig eine Person behandelt werden, hieß es weiter. Als mutmaßlich genesen gelten 37 Personen.