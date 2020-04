In einem Pflegeheim in Biederitz wurde eine Person positiv auf Covid-19 getestet. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

In einem Seniorenheim in Biederitz ist eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Tests bei den Mitarbeitern laufen.

Biederitz (dt) l Im Pflegeheim "Kollmeier Senioredomizil" in Biederitz ist bei einer Person das Coronavirus bestätigt worden. Wie der Landkreis am Freitag mitteilt, werde der Patient derzeit im Krankenhaus in Burg behandelt.

Die Bewohner und das Personal würden umgehend getestet, die Ergebnisse erwarte man in den nächsten Stunden und Tagen. Außerdem werde Fremden das Betreten den Pflegeheims verboten.

Die Seniorenresidenz verfügt nach eigenen Angaben über 86 vollstationäre Pflegeplätze. Die Bewohner sind in Einzelzimmern untergebracht.

Im Jerichower Land sind bislang 20 Personen am Coronavirus erkrankt.