Die B1-Ortsdurchfahrt in Möser lädt Autofahrer zum Rasen ein. Teilweise fahren diese doppelt so schnell wie erlaubt. Mit dem Ausbau der B1 im Ort soll das der Vergangenheit angehören. Wie das gelingen soll.

Autofahrer werden sich wundern: Deshalb haben Raser in Möser bald schlechte Karten

Die B1 in Möser lädt Autofahrer zum Rasen ein. Das soll sich bald ändern.

Möser. - Die Sanierung der B1 in Möser steht in den Startlöchern. Für Autofahrer wird sich einiges ändern. Nicht nur Vollsperrungen stehen an, vor allem werden es Raser aus einem anderen Grund künftig schwer haben.