Parchau - Bei der Spendensammlung des Fischereivereins Parchau/Ihleburg gab es am Freitag noch einmal einen großen Schritt nach vorn. 1000 Euro erhielt der Verein durch die Spendenaktion „50.000 Euro fürs SAW Land“, die der Sender gemeinsam mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken in Sachsen-Anhalt durchführt. Dabei werden jeweils 1000 Euro an einen Verein gespendet und 1000 Euro erhält die Person, die den Verein vorschlägt.

Für den Fischereiverein hatte sich Anja Krüger aus Grabow beworben. Sie verbindet gute Erinnerungen mit dem Parchauer See, denn bis vor wenigen Jahren hatte sie einen Bungalow im Naherholungsgebiet. Als sie von dem Fischsterben und dem Spendenaufruf des Vereins hörte, beschloss sie sogleich, selbst zu spenden und den Verein für die Gewinnaktion vorzuschlagen. Auch von ihrem jetzigen Gewinn wird sie noch einmal 100 Euro an den Verein spenden.

„Gänsehaut-Moment“ am Parchauer See

Nordica Kühne, Prokuristin der Volksbank Jerichower Land, sprach bei der Spendenübergabe von einem „Gänsehaut-Moment“ angesichts der über 40 Menschen, die sich so kurzfristig eingefunden hatten, um ihre Solidarität mit dem Verein zu zeigen. „Bis jetzt waren noch nie so viele bei einer Spendenübergabe wie heute hier in Parchau“, sagte sie.

Mit der gestrigen Spende steigt das Spendenaufkommen auf über 12.000 Euro. Auf der Spendenseite betterplace.org kann stets der aktuelle Spendenstand eingesehen werden, einschließlich der Barspenden, die in Parchau mit Spendenboxen gesammelt wurden.