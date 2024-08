Die Gerwischerin Sigrid hat in der Vox-Sendung „First Dates“ ihren Traummann gesucht. Hier verrät sie, ob beim TV-Dreh wirklich alles echt ist und warum ihr Unabhängigkeit so wichtig ist.

Bei Vox-Show "First Dates": Hat Sigrid aus Gerwisch ihr TV-Liebesglück gefunden?

Die Rentnerin Sigrid aus Gerwisch hat bei der Vox-Sendung "First Dates" teilgenommen. Hat sie hier ihren Traummann gefunden?

Gerwisch - Reiselustig und verdammt unabhängig: Sigrid aus Gerwisch sorgte in der Vox-Sendung "First Dates" für Furore. Hier verrät sie mehr über sich und erklärt auch, warum keine Männer in ihren Camper dürfen.