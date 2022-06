Wahlkampfhilfe vom CDU-Fraktionschef im Jerichower Land

Burg - Wenn prominenter Besuch in den ländlichen Raum kommt, verspätet der sich auch ganz gerne. Nicht so Ralph Brinkhaus. Der Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion war schon einige Minuten vor dem verabredeten Termin am Montagnachmittag in Burg, um seinem Parteifreund Gerry Weber im Wahlkampf um das Direktmandat zu unterstützen. Die Uhr sollte bestimmend für die Stippvisite bleiben.