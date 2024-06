Fördergelder fehlen Warum das neue Gerätehaus der Feuerwehr in Burg die heimliche Nummer 1 in Sachsen-Anhalt ist

Die Saga um das neue Feuerwehrgerätehaus in Burg (Jerichower Land) ist in den letzten Zügen. In der Stadt wartet man sehnsüchtig auf einen Förderbescheid. Ministerin Zieschang war vor Ort. Was das bedeutet.