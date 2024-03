Elke Sommer (links) und Ines Illig am Zeiss-Projektor, das Herzstück des Planetariums in der Burger Kirchhofstraße.

Burg. - Ostern ohne Hasen? Was für eine Frage. Doch die haben die Nase von der Erde gestrichen voll. Sie haben es schwer, finden mangels Sträucher, üppiger Wiesenränder oder Hecken immer weniger Lebensraum und nehmen Reißaus in Richtung Himmel, um bei Orion Schutz zu suchen. Das kann man ihnen nicht unbedingt übel nehmen, aber doch nicht gerade dann, wenn sie Ostereier verteilen und für glückliche Augen sorgen sollen. Der kleine Tom jedenfalls will das unter allen Umständen verhindern und macht sich auf den Weg, um die Hasen-Flucht noch zu verhindern. Ob ihm das in letzter Sekunde gelingt?

Elke Sommer und Ines Illig vom Astronomischen Zentrum in der Burger Einstein-Grundschule wissen natürlich, wie die waghalsige Aktion ausgeht, wollen es aber noch nicht verraten. Der Spannungsbogen wird noch bis Mittwoch, 20. März, gehalten. Dann nämlich können die Kinder hautnah miterleben, ob Tom die Hasen mit Hilfe der Sternbilder wieder auf die Erde zurückholen kann.

Die Osterhasen flüchten in den Himmel. Kann Tom sie retten? Foto: Mario Kraus

Nur eineinhalb Stunden später lädt das erfahrene Duo am Abend zu einem Spaziergang über den Frühlingshimmel ein – und zwar auf „Europas Weg zu den Sternen“. Die Besucher nehmen Abschied von den im Westen untergehenden prächtigen Wintersternbildern und entdecken die im Osten aufgehenden Frühlingssternbilder wie Krebs, Löwe oder Jungfrau. Und wenn das Wetter mitspielt können Interessierte selbst durch ein Fernrohr schauen, um die Mondkrater und vieles mehr zu entdecken.

Dies sind nur zwei von 60 bis 70 Veranstaltungen, die jedes Jahr auf dem Programm stehen und rund 2000 Interessierte anlocken, darunter Schulklassen, Kindergärten oder auch verschiedenste Gruppen. „Der Sternenhimmel ist immer faszinierend. Man hört, wie die Besucher staunen“, beschreibt die ehemalige Astronomielehrerin Elke Sommer. Sogar einen Heiratsantrag gab es schon unterm Sternenhimmel. Und dieses Jahr soll noch thematisch draufgesattelt werden, denn die Einrichtung besteht seit immerhin 50. Jahren. „Das ist zweifellos etwas Besonderes und daran wollen wir möglichst viele Gäste teilhaben lassen“, freut sich Ines Illig, die als Physik- und Astronomielehrerin tätig ist. Für den 25. Oktober steht zudem eine Jubiläumsfeier mit geladenen Gästen auf dem Plan.

Hoffen auf Spenden für neue Sitzmöbel

1974 wurde das Planetarium als eines der ersten Projektionsgeräte für den künstlichen Sternenhimmel im damaligen Bezirk Magdeburg errichtet. Herzstück ist das Zeiss-Klein-Planetarium (ZKP1) mit mehreren Zusatzprojektoren, einer modernen Tonanlage oder einer Ganzkuppel-Videoprojektion. Die Technik ermöglicht die unterschiedlichsten Programme für Kinder und Erwachsene mit authentischen Darstellungen des Weltalls und der Sternenbilder.

Ein großes Ziel haben sich die Planetariumsmitstreiter noch auf die Fahnen geschrieben: Die Bänke, sie haben auch stolze 50 Jahre auf dem Buckel, müssen unbedingt erneuert werden. Der Zahn der Zeit hat daran sichtbar genagt. „Deshalb hoffen wir auf weitere Spenden, damit der Aufenthalt noch angenehmer wird“, sagt Elke Sommer. „Jeder Euro ist wichtig für unsere Arbeit.“