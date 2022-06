Polizeibeamte helfen Schülern dabei, gelassen zu bleiben Was Viertklässler in Gommern in Wut versetzt

Tief einatmen und zählen oder an etwas Schönes denken oder über Bewegung ein Ventil suchen: Wie sich mit Wut am bestehen umgehen lässt, besprach in dieser Woche Polizeioberkommissarin Juliane Gobel mit Viertklässlern der Grundschule „Am Weinberg“ in Gommern.