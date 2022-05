Sitzung des Gemeinderates Wegen Corona: Gemeinde Biederitz will Ausnahme vom Sparen für das Jahr 2022 beantragen

Das zweite Jahr in Folge will die Gemeinde Biederitz ihr Sparkonzept nicht aktualisieren. Der Gemeinderat soll einen entsprechenden Antrag an den Landkreis auf seiner nächsten Sitzung beschließen.