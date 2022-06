Weitere Insel auf der Bundesstraße 1 bei Möser soll Verkehr beruhigen

Am Ortseingang Möser soll auf Wunsch der Ortschaftsräte eine Mittelinsel die Geschwindigkeit der Autofahrer abbremsen.

Möser - Wer auf der Bundesstraße 1, von Gerwisch kommend nach Möser reinfährt, der wird in der Regel automatisch langsamer fahren. Denn hier befindet sich eine so genannte Querungshilfe auf der Fahrbahn. Sie soll Fußgängern das Überqueren der Straße erleichtern und hat den Nebeneffekt, dass Autos und Lkw mit niedrigerer Geschwindigkeit in die Ortschaft hinein fahren als gäbe es hier keine Mittelinsel.