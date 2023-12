Schwangerschaft und Zusammenleben Wenn Familien Nachwuchs erwarten, was macht das eigentlich mit Geschwistern, die schon da sind

Mit dem Führerschein für Geschwisterkinder lernen Jungen und Mädchen in der Helios-Klinik Jerichower Land in Burg den Umgang mit dem Nachwuchs in der Familie. Wie geht das?