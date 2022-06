Wie Corona den Frauentag beeinflusst

Die ersten Tage des März haben für Frauen eine besondere Bedeutung: der Equal Pay Day und der internationale Frauentag fallen in diesem Jahr auf zwei aufeinander folgende Tage. Wie wird darauf im Jerichower Land reagiert?

Noch immer bekommen Frauen in Deutschland im Durchschnitt rund 18 Prozent weniger Lohn als Männer.

Burg - Der Internationale Frauentag ist längst ein etablierter Aktionstag, den fast jeder in irgendeiner Weise mitbekommt. Sei es, weil an diesem Tag in Geschäften Blumen verteilt werden oder Menschen aus Berlin sich über einen weiteren Feiertag freuen können. Die Vorgeschichte dieses Tages ist aber deutlich ernster, war er doch dadurch entstanden, dass sich Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts dafür eingesetzt hatten, endlich wählen zu dürfen.