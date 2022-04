Covid Wie das Klinikum in Burg mit der möglichen vierten Corona-Welle umgeht

Das Coronavirus hält die Weltbevölkerung seit nunmehr anderthalb Jahren auf Trab. Die Krankenhaus-Mitarbeiter mussten an vorderster Front gegen die Krankheit kämpfen. Was passiert also bei einer möglichen vierten Welle? Die Volksstimme hat nachgefragt.