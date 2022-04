Wie die Vogelbrut in der Detershagener Kirche beobachtet werden soll

Dass modernste Technik auch in einer jahrhundertealten Kirche einen besonderen Zweck erfüllen kann, soll jetzt in Detershagen unter Beweis gestellt werden.

Katharina Bade aus Magdeburg zeigt eine Schutzhülle für eine Web-Kamera, die in einem Nistkasten in der Detershagener Dorfkirche installiert werden soll, um das Brutverhalten zu dokumentieren.

Detershagen - In der um 1300 erbauten Dorfkirche in Detershagen sollen wieder Schleiereulen oder Turmfalken ihren Nachwuchs zur Welt bringen und groß ziehen. Ein Vorhaben, dem sich im vergangenen Jahr Silvia Silberborth, Birkhild Giebe und Edwin Richter mit Unterstützung von Pfarrer Peter Gümbel verschrieben haben und das mit vielen Helfern Schritt für Schritt angeschoben wurde. Mittlerweile hängen zwei stattliche Nistkästen, die durch das handwerkliche Geschick von Edwin Richter entstanden sind, in dem markanten Feldsteinbau. Zum tierischen Wohnzimmer sind sie vermutlich noch nicht geworden, aber das benötigt ohnehin etwas Geduld. Die ist im Dorf genauso vorhanden wie der Optimismus, dass die Vogelwelt die Heimstätten annehmen wird. „Zumal der Turmfalke um den Ort herum schon seine Kreise zieht“, weiß Silvia Silberborth. Außerdem ist die Burger Ortschaft umgeben von Wiesen, Wäldern sowie Ackerflächen und bietet somit ideale Voraussetzungen für die künftigen Bewohner der Kirche. „Auch viele artenreiche Gärten in der Umgebung sind für die Tierwelt gute Lebensräume. Das Bächlein Beeke und der Dorfteich sorgen für ausreichend Wasser“, sagt die engagierte Detershagenerin.