Lostau - Das alljährliche Benefizturnier des BSV Lostau startet in die 10. Runde. Seit über einem Jahrzehnt versammeln sich fünf Mannschaften in Lostau und kicken für den guten Zweck. Auch in diesem Jahr werden Spenden gesammelt, die an das Kinderhospiz in Magdeburg gehen sollen.