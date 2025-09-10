Die sogenannte Händlerwerkstatt bringt alle an einen Tisch, die sich für die Entwicklung in der Innenstadt von Burg einsetzen. Bürgermeister, Campus-Projekt, Gastronomen und Gewerbetreibende. Themen gibt es viele.

Wie geht es weiter in der Innenstadt? Händler und Gastronomen tauschen sich in Burg aus

Blick in die Innenstadt von Burg, in der straßenbegleitend Blumenkübel aufgebaut sind.

Burg - Es hat ein wenig Anlauf gebraucht, aber nun ist mit der Händlerwerkstatt in Burg ein Format etabliert worden, bei der die Entwicklung der Innenstadt im Mittelpunkt steht. Der nächste Treff ist für Mittwoch, 10. September 2025, geplant. Themen gibt es viele.