Wie in Sydney, Paris und München: Wahrzeichen von Burg erstrahlt in blauer Farbe

Bis zum 24. November 2024 wird der Wasserturm in Burg in der Farbe blau – der Unicef-Farbe – präsentiert.

Burg. - Wahrzeichen in ein blaues Licht tauchen und damit Aufmerksamkeit erzeugen. Darum geht es am Tag der Kinderrechte, der am 20. November 2024 weltweit begangen wird. Auch in Burg (Jerichower Land).

Nicht nur in internationalen Metropolen wie Paris und Sydney und Städten wie München, Dresden und Hamburg heißt es auf Initiative von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Farbe bekennen für die Rechte junger Menschen. Auch in Burg.

Unicef-Aktion soll Aufmerksamkeit auf die Rechte von Kindern lenken - auch in Burg

„Auch hier gibt es vielen Kinder und Jugendliche, die sich mit Lebensbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten und der Frage, wie sie in der Zukunft leben möchten, auseinandersetzen“, sagt Gudrun Goes von Unicef am frühen Mittwochabend, als sich Teilnehmer am Fuße des Wasserturmes einfinden.

Gemeinsam haben Kinder und Jugendliche vom Tanzklub Vilando das Unicef-Banner am Wasserturm in Burg präsentiert. Foto: Marco Papritz

Gemeinsam wird das Banner mit dem Motto des Aktionstages „Turn the world blue – Du gehörst dazu“ präsentiert. „Sie haben das Recht auf Bildung, auf Gesundheit, auf eine gesunde Umwelt – auf Frieden und Freiheit“, sagt Kristina Ashraf. Die Ukrainerin weiß, wovon sie spricht: Sie ist vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflüchtet und engagiert sich als Vorsitzende des Vereins „Ukrainer in Burg“.

Mitglieder vom Wasserturm-Verein sorgen dafür, dass das Burger Wahrzeichen in ein blaues Licht getaucht wird. Gern würde man Unicef und das Anliegen des Tages unterstützen, so Stefan Kiel. Daher taucht der Verein den Turm bis zum Ende der Woche in Blau, die Unicef-Farbe.

Stefan Kiel vom Wasserturm-Verein hat die Rechte der Kinder auf die Außenhülle vom Wasserturm in Burg projiziert. Foto: Marco Papritz

Über 70.000 Schüler aus knapp 900 Schulen sind deutschlandweit aktiv gewesen und haben sich mit Zukunftsfragen beschäftigt. In über 150 Städten sind republikweit markante Gebäude illuminiert worden. Auch in Burg gab die Aktion der jüngeren Generation einen Anstoß, sich mit Rechten, Bedürfnissen und Wünschen auseinanderzusetzen.

Aktion am Wasserturm in Burg ist Fortsetzung der Kinderwoche in der Innenstadt

Der Aktionstag am Mittwoch, 20. November 2024, sei eine Fortsetzung der Kinderwoche, so Gudrun Goes. Anlässlich des Kindertages waren im Sommer erstmals an mehreren Tagen Aktionen wie das längste Bild der Stadt mit der Verwaltung auf die Beine gestellt worden.

Gern wolle man die Zusammenarbeit fortsetzen und Kinder und Jugendliche weiter in den Fokus rücken, so Gudrun Goes.