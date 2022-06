Wie sich Jugendliche in Burg für die Corona-Impfung entschieden

Burg - In dem Rolandmühlen-Restaurant in der Kanalstraße in Burg herrscht am Vormittag eifriges Treiben. Die Tische werden vorbereitet, damit sie für die Gäste einladend wirken, und in der Küche werden die Kochlöffel geschwungen. Die Jugendlichen, die die Vorbereitungen treffen, nehmen an dem Projekt „Stabil“ teil. Sie hoffen auf Unterstützung, nachdem ihnen der Berufseinstieg nicht geglückt war.