Bäckermeister Ingo Schulz steht in den frühen Morgenstunden in der Backstube in Gerwisch. Sein Beruf ist seine Leidenschaft, sagt der 59-Jährige.

Gerwisch - Bäckermeister Ingo Schulz ist früh in seiner Backstube in Gerwisch (Jerichower Land) im Einsatz, er fährt zudem Bestellungen aus und versorgt unter anderem in Magdeburg die Käseglocke, die bei FCM-Fans an den Heimspieltagen sehr beliebt ist. Trotzdem kämpft die Bäckerei ums Überleben.