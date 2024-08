Eine Komödie, eine Elbwiese, ein lauer Sommerabend. Das sind die Zutaten für das Sommerkino in Niegripp, das am 24. August 2024, startet. Was Besucher wissen müssen.

Der Film "Wochenendrebellen" mit Florian David Fitz in der Rolle eines Vaters eines autistischen Jungen wird beim Sommerkino in Niegripp gezeigt.

Niegripp - Zum fünften Mal wird am Sonnabend, 24. August 2024, eine große Wiese am Elbdamm in Niegripp (Jerichower Land) für einen Kinoabend unter freiem Himmel genutzt. Der Heimatverein Niegripp, der als Kulturbotschafter und Betreiber eines alten Konsums über die Dorf- und Burger Stadtgrenzen hinaus von sich Reden macht, ist der Organisator.

Vorab hat Volksstimme-Redakteur Marco Papritz mit Kristin Meier vom Heimatverein gesprochen.

Volksstimme: Frau Meier, bei vielen Besuchern des Sommerkinos steht mittlerweile nicht mehr der Film, sondern die Atmosphäre im Vordergrund. Wie kommt das?

Kristin Meier: Das liegt sicherlich an der Elbwiese, am Sonnenuntergang und der Lage direkt am Elbdamm. Zum einen bietet sich das Kino für einen schönen Ausflug mit dem Fahrrad an, zum anderen ist eine Filmvorführung unter freiem Himmel sicherlich immer etwas Besonderes und zusammen den Sonnenuntergang zu genießen, ist ein tolles Erlebnis.

Zu dem nicht wenige mit einem Bollerwagen kommen. Welche Zutaten sollten nicht fehlen?

Wir haben zwar einige Bänke und können über die Stadtwerke auch ein paar Liegestühle anbieten. Auf der Wiese ist genügend Platz, um Picknickdecken aufzuschlagen und eigene Stühle aufzustellen. Und dann kommt es darauf an, was jeder gern während des Films genießen möchte.

Während des Abends werden aber auch Speisen und Getränke wie eigene Bowlekreationen angeboten. Wer möchte, kann sich auch gerne „Hangtische“, Tische mit kurzen und langen Beinen, bei uns ausleihen, um vom Wall aus den Film zu verfolgen.

Mit Einbruch der Dämmerung – kurz nach 20 Uhr – geht es los. In diesem Jahr wird die Tragikomödie „Wochenendrebellen“ gezeigt. Warum gerade dieser Film?

Weil es ein schöner Familienfilm ist und damit genau zum Sommerkino passt. Wir möchten alle Generationen ansprechen, für eine schöne Zeit sorgen und Kontakte fördern. Mittlerweile kommen nicht nur Zuschauer aus Niegripp, sondern auch aus der Umgebung wie Schartau und Hohenwarthe – oder sogar weiter weg.

Nach dem Sommerkino ist vor der Konsumeinweihung. Am 26. Oktober 2024 soll der Umbau feierlich abgeschlossen werden.

Das Baugerüst ist zwar weg, aber bis dahin ist noch sehr viel zu tun. Wir als Verein führen viele Ausgaben in Eigenregie aus. Die Vorfreude, den Konsum wieder zum Dorfmittelpunkt zu machen, ist sehr groß.

Besucher können sich am Sonnabend, 24. August 2024, ab 19 Uhr zum Sommerkino einfinden. Der Eintritt ist frei.

Darum geht es in der Tragikomödie „Wochenendrebellen“

Die Tragikomödie „Wochenendrebellen“ basiert auf der wahren Geschichte von Mirco und Jason von Juterczenka. Vater Mirco hat seinem Sohn versprochen, ihm bei der Suche nach einem Lieblingsfußballverein zu helfen und besucht mit ihm 56 Stadien.

Schauspielstar Florian David Fitz übernimmt die Rolle des Vaters, der aus beruflichen Gründen wenig Zeit für seine Familie hat und mit seinem autistischen Sohn anfänglich überfordert ist. Die Vereinssuche entpuppt sich als lange Reise.