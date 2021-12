Wochenrückblick 29 November. bis 03. Dezember: Das haben Sie im Jerichower Land verpasst

Jerichower Land - Es weihnachtet sehr. Im gesamten Jerichower Land sind mittlerweile nach dem ersten Advent die Beleuchtungen an den Häusern zu sehen. So auch in Genthin.

In der Weihnachtszeit darf auch das Rätseln nicht zu kurz kommen. Aus diesem Grund sucht die Volksstimme im Jerichower Land nach Begriffen rund um das frohe Fest. Tolle Gewinne locken.

In Jerichow ist derweil der junge Bäckermeister Philipp Rhodmann in einen alteingesessenen Familienbetrieb eingestiegen. Er will an die authentischen Herstellungsverfahren anknüpfen. Er wuselt nun in der Backstube der Bäckerei Rode an der Bundesstraße Richtung Havelberg.

Da, wo vor kurzem noch als einsamer Streiter Ullrich Rode, Bäckermeister in der dritten Generation, Sauerteig ansetzte, Mehl und Zutaten zu Brot, Brötchen wie Kuchen formte, mischt jetzt im wahren Sinn des Wortes Philipp Rhodmann mit.

Eine deutschlandweit beachtete Nachricht kam unter der Woche dann aus Burg. Weil die Bundeswehr die Mannschaftsdienstgrade attraktiver gestalten will, erhalten im Logistikbataillon 171 „Sachsen-Anhalt“ deshalb die ersten vier Zeitsoldaten einen ganz besonders anspruchsvollen Dienstposten. Einer davon ist Tino Kossack aus Parey.

Nicht nur Soldaten in ihren Kämmern, sondern wohl alle Menschen im Jerichower Land achten auf ein schön eingerichtetes Zuhause. Tipps und Tricks hierzu kennt Stefanie Knudsen aus Möser. Sie ist eine sogenannte Home Stylistin und berichtet aus ihrem spannenden Berufsalltag.

Eine schlechte Nachricht kommt allerdings von den Apotheken des Landkreises. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie stockt es auf vielen Ebenen mit der Medikamenten-Beschaffung.

Und auch in den Einrichtungen der einzelnen Städte und Gemeinden im Kreis wird das Thema Corona immer wichtiger. In Biederitz beispielsweise wurden in einer Kita die Regeln verschärft.

Zu guter Letzt trafen sich dann einige Corona-Gegner in Genthin, um gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren. Rund 300 Personen sind laut Polizei in Genthin aufmarschiert.