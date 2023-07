Wörmlitz - Mit einem Schulfest ist der neue Schulhof der „Heinrich-Heine-Grundschule“ eingeweiht worden. Der von der Stadt getätigte Verkauf des benachbarten Gutshauses an private Investoren hatte umfangreiche Änderungen rund um das Schulhaus erforderlich gemacht. Weil ein Stück des bisherigen Schulhofes dem nun verkauften Gutshaus zugeschlagen worden war, musste auf der verbleibenden Fläche des Schulgeländes so manches verändert werden.

Fußweg führt jetzt hinter dem Teich entlang

Das fing schon mit der Zuwegung an. Denn auch die bisherige Zufahrt am Buswendeplatz ist dem Gutshausgrundstück zugeordnet worden. Lehrer, Schüler sowie Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge erreichen die Schule daher nun über den Kastanienweg. Auch der Fußweg zwischen dem Kastanienweg und dem Platz der Jugend verläuft nicht mehr zwischen dem Teich und der Straße, sondern hinter dem Teich. Auch das knabberte an der bisherigen Schulhofgröße. „Der Schulhof hat sich zwar erheblich verkleinert, aber es ist alles ausreichend“, betont Schulleiterin Annett Hentschel.

Kurz vor dem Ende des Schuljahres wurde der Schulhof nun feierlich mit einem Schulfest und allen Kindern sowie Sponsoren, Helfern und beteiligten Firmen eingeweiht. Schon weil man wollte, dass auch die abgehenden Viertklässler das Ergebnis noch erleben können, so Annett Hentschel: „Zahlreiche Spenden kamen schließlich aus dem Bereich der 4. Klasse.“

Mit einer großen Spendenaktion im Mai 2022 hatte alles angefangen, nachdem klar war, dass sich der Schulhof wandeln würde. In einem Schreiben hatten sich Schulleitung und Schulelternrat an die Eltern und an Unternehmen gewandt. Mit Erfolg: 8254 Euro Spenden von Firmen und Privatleuten kamen letztlich zusammen. Das Geld sei an die Stadt Möckern als Träger überwiesen worden. Daraufhin habe die Stadt den Betrag entsprechend der geltenden 50-Prozentregelung verdoppelt, berichtet die Schulleiterin.

Doch die Stadt hat als Träger der Grundschule weitaus tiefer in die Stadt gegriffen. Für alle Gestaltungsmaßnahmen wie Zäune oder Parkplätze seien 120.000 Euro investiert worden, so Möckerns Stellvertretender Bürgermeister und Hauptamtsleiter Bernhard Ruth. Er dankte allen, die sich an der Spendenaktion beteiligt hatten.

Vom Geld der Spendenaktion wurden neue Reckstangen angeschafft – die bisherigen standen auf mittlerweile verkauftem Areal. Ebenso neu sind vier Sitzgarnituren, bestehend aus Tischen und Bänke. Die farbenfrohen Außenmöbel wurden gleich für das Schulfest genutzt. Weil für den neuen Fußweg um den angrenzenden Teich gleich mehrere Bäume hatten fallen müssen, wurden Sonnensegel angeschafft. Denn an Schatten sollte es auf dem Schulhof nicht mangeln. Doch auch neue Bäume konnten von den Spendengeldern angeschafft werden.

Junge Bäume in Patenschaft der Klassen

Bevor diese jedoch echten Schatten spenden können, müssen sie gehegt und gepflegt werden. Die Pflege für die jungen Bäume wollen die Kinder übrigens selbst übernehmen. „Die Bäume gingen in Patenschaft der Klassen“, sagt Annett Hentschel: „Jede Klasse hat zwei Bäume übernommen und wird diese immer vor dem Unterricht gießen.“ Für die anstehende Schulferienzeit sei diese Selbstverpflichtung allerdings aufgehoben worden.

Nach den Sommerferien werden voraussichtlich 70 Kinder die Wörmlitzer Grundschule besuchen. 16 neu eingeschulte Kinder sowie drei aus der Schuleingangsphase bilden eine neue erste Klasse in der kleinen Landschule.