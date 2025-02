Wunschplakate fertigten am Sonnabend Kinder im Zeddenicker Gemeindezentrum an.

Zeddenick/Möckern. - Was wäre, wenn Kinder wählen dürften? Und was wollen Kinder eigentlich? Die Fragen kamen spontan beim Elternplausch vor der Kindertagesstätte – und eine kunterbunte Idee entwickelte sich daraus: „Überall in der Einheitsgemeinde Möckern hängen derzeit die Wahlplakate der Parteien an den Laternenpfählen.