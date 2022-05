Yassamin Boussaoud zeigt, dass Intersektionalität auch im Jerichower Land relevant ist

Burg - Die Partnerschaften Demokratie leben in Burg und Genthin setzen sich für ein tolerantes gesellschaftliches Miteinander ein. Dass noch viel zu tun ist, zeigte Yassamin Boussaoud in einem Seminar der Partnerschaften auf, bei dem sie zum Thema Intersektionalität referierte. Doch was ist das eigentlich? Und sind Menschen im Jerichower Land davon betroffen? Die Aktivistin Yassamin Boussaoud sprach mit der Volksstimme ausführlich über die Relevanz des Themas.