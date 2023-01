Grabanlage für Kriegsopfer Zwangsverschleppt nach Schermen: Noch immer sind die Namen der Ermordeten nicht bekannt

An die Ermordung eines zwölfjährigen Mädchens und die von neun polnischen Zwangsarbeitern erinnert auf dem Friedhof in Schermen eine Grabanlage. Sie in Ehren zu halten, zu pflegen und neu zu gestalten, liegt Heike Seidel von der Friedhofsverwaltung Möser am Herzen.