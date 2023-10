Pömmelte. - Mehr als 20 Kinder waren mit ihren Eltern und Großeltern am Donnerstag in das Ringheiligtum gekommen, um gemeinsam Drachen zu basteln.

Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung hatten die Hallenser Künstlerin Heike Lichtenberg eingeladen. Zusammen mit den Kindern entstanden hier wunderschöne Flugdrachen, die vor der Tür des Ringheiligtums gleich ausprobiert werden konnten. Museumspädagogisch hat die Kultureinrichtung damit das Jahr offiziell beendet, sagte Alexandra Bruscaini von der Kreisverwaltung, die die Veranstaltung vor Ort mit betreute. Im kommenden Jahr solle es allerdings weitere Veranstaltungen geben, bei denen sich die Besucher mit den verschiedenen Themen beschäftigen können.

Das Drachenbasteln kam bei den Besuchern jedenfalls sehr gut an, bestätigte Evelin Nagel. Sie war mit ihren beiden Enkeltöchtern gekommen, nachdem sie von der Veranstaltung aus der Volksstimme erfahren hatte. Emma und Lilly bastelten dabei erstmals einen Drachen. „Wir hatten schon mal einen Drachen“, sagte Lilly. Der sei aber im Keller irgendwie abhanden gekommen. Gleich nach dem Basteln zog es die Mädchen vor die Tür auf die Freifläche neben dem Ringheiligtum. Hier wurden die beiden Drachen sofort auf ihre Flugfähigkeit erfolgreich getestet. Lange hielten sich die von den Kindern bunt angemalten Flieger unter den grauen Wolken im Wind.

Verschiedene Angebote von Frühjahr bis Herbst

Mit verschiedenen Angeboten hat das Ringheiligtum in diesem Jahr immer wieder um Aufmerksamkeit von Familien geworben. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein gibt es hier regelmäßig Veranstaltungen, die den Menschen die einzigartige Anlage näherbringen sollen.

Vorteilhaft ist dabei, sagt Alexandra Bruscaini, dass der Landkreis die Arbeit gefördert bekomme. Dadurch müssen die Besucher für eine Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen nichts bezahlen. So war es auch am Donnerstag. Selbst der Hort einer nahen Kindertagesstätte nahm das Angebot wahr und kam mit mehreren Kindern in das Ringheiligtum. In den kommenden Wochen wird es wieder etwas ruhiger in der einzigartigen Anlage in Deutschland und Europa. Zum Abschluss der Saison gibt es heute und morgen jeweils ab 14 Uhr Führungen ohne Anmeldung, sagt Alexandra Bruscaini. Die Chance können Bürger nutzen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, sich näher mit dem Ringheiligtum aus der Steinzeit zu beschäftigen. Für die gut einstündige Führung müssen sie einmalig sechs Euro pro Person bezahlen. Außerdem besteht am Reformationstag ab 11 Uhr noch einmal die Möglichkeit, an einer Führung ohne Anmeldung teilzunehmen.