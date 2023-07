In Eggersdorf standen am Wochenende die Vereine des Dorfes im Mittelpunkt. Beim „Fest der Vereine“ boten sie Einheimischen und Gästen ein buntes Programm.

Ob eine Tanzvorführung der Bierer „Rock ’n’ Roll“ Mäuse oder das Kinderprogramm der örtlichen Kita „Zwergenland“, die Programmpunkte der jungen Teilnehmer kommen beim „Fest der Vereine“ sehr gut an.

Eggersdorf - Bei schönstem Kaiserwetter feierten die Eggersdorfer am Wochenende ihr diesjähriges Fest der Vereine. Alle Vereine und Organisationen des kleinen Bördedorfes waren dabei einbezogen und gestalteten für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm. Ortsbürgermeisterin Rosemarie Ziem (SPD) hat dieses Fest ins Leben gerufen und war auch bei der Programmgestaltung federführend.

Los ging es schon am Freitagabend mit einem Fackel- und Laternenumzug, der unter den musikalischen Klängen vom Spielmannszug der Feuerwehrkapelle Biere begleitet wurde.

Einblick ins Ehrenamt

Am Sonnabend waren dann die Vereine aktiv, gaben einen Einblick in ihre Arbeit und boten für die kleinen und großen Besucher unterhaltsame Programme an. Die Geflügelzüchter erfreuten nicht nur mit Eierlaufen und Sackhüpfen die Kinder, sondern präsentierten auch eine Vielzahl von ihren Tieren und natürlich die entsprechenden Eier für jede der gezeigten Geflügelrassen, die nun von den Kindern dem jeweiligen Tier zugeordnet werden mussten.

Das Kleinmühlinger Schalmeienorchester sorgt am Sonnabend für musikalische Unterhaltung. Klaus-Dieter Schmidt

Beim Sportverein konnte man sich auf einer Geschicklichkeitsstrecke üben sowie Torwandschießen absolvieren. Den Umgang mit der Kübelspritze hatte die Feuerwehr vorbereitet. Am Stand der Schützen konnten sich die Kinder Anregungen zum Bogenschießen holen und üben sowie auch das Laserschießen ausprobieren. Zu einem Sportlichen Höhepunkt zählte die Kleine Friedensfahrt, die wieder vom Friedensfahrtmuseum Kleinmühlingen durchgeführt wurde. Aber die Besonderheit in diesem Jahr bestand darin, dass der Bundestagsabgeordnete Martin Gröber (SPD) mit der Startfahne das Rennen frei gab und alle Kinder mit einem fahrbaren Untersatz auf die Strecke schickte.

Urkunden als Anreiz

Der Heimatverein zeigte wieder traditionsgemäß seine Fotoschau mit Bildern von den Aktivitäten der Vereine des zurückliegenden Jahres.

Die Teilnahme an allen Stationen konnten sich die Kinder quittieren lassen und erhielten dafür abschließend eine Urkunde und eine Siegermedaille.

Beim Eierlauf ist Geschick gefragt, um heil ins Ziel zu kommen. Klaus-Dieter Schmidt

Wer dann noch weitere sportliche Aktivitäten suchte, der konnte sich auf der vom Bundestagsabgeordneten aufgestellten Hüpfburg ausreichend austoben. Die Damen der Volkssolidarität boten nicht nur selbst gebackenen Kuchen zur Kaffeezeit an, sondern gaben den Kleinen auch die Möglichkeit zum Würstchenschnappen.

Ein Platzkonzert des Kleinmühlinger Schalmeienorchesters rundete den unterhaltsamen Vormittag ab. Sebastian Burde und sein Team versorgten die Gäste zum Mittag und darüber hinaus auch den ganzen Tag mit kühlen Getränken. Am Nachmittag erfolgte ein unterhaltsames Programm, eingeleitet von einer Kindertanzgruppe aus Biere. Die „Rock ’n’ Roll Mäuse“, geleitet und trainiert von Conny Weddige zeigten schöne Tanzvorführungen.

Kinder locken Besucher an

Doch zu einem Höhepunkt am Nachmittag gestaltete sich das Kinderprogramm der Kita „Zwergenland“, denn hier waren natürlich alle Kinder eingebunden, die die Kindertagesstätte besuchen. Und damit nicht genug. Sie sorgten wie immer für zahlreiche Besucher, denn Eltern sowie Omas und Opas ließen es sich nicht nehmen, den Kleinen ihre Aufmerksamkeit anzubieten. Die „Rockenden Socken“ zeigten mit ihren Liedern und Darbietungen eine abwechslungsreiche Palette ihres Könnens. Das Dorffest klang am Abend mit zünftiger Discomusik aus.