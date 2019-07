Drei Schikanen sollen die Autofahrer am Gardelegener Hansecenter am Rasen hindern. Eine wurde nur beschädigt.

Gardelegen (ew) l Plötzlich waren sie da – die drei Schikanen auf der zentralen Zuwegung des Hansecenters in Gardelegen zu den Parkplätzen, die jeden Autofahrer zwingen abzubremsen, wenn sie Schäden an ihren Fahrzeugen vermeiden wollen. Die Meinungen dazu sind geteilt. Das weiß auch Yvonne Horitzky von der für das Hansecenter zuständigen Hausverwaltung. „Doch Gesundheit geht vor Geschwindigkeit“, erklärt sie diese Initiative, die vom Eigentümer ausging. Auch sie selbst wurde schon fast angefahren, wenn sie nicht spontan und schnell reagiert hätte.

Gesundheit vor Geschwindigkeit

Das Hansecenter an der Buschhorstweg habe eine hohe Kundenfrequenz. Und die werde sich in naher Zukunft noch erhöhen, da aktuell Flächen um- und ausgebaut werden, erklärt Yvonne Horitzky. Schon jetzt gehen dort auch viele ältere Leute, zum Teil mit Stock oder Rollator, sowie viele Familien mit ihren Kindern einkaufen. Deren Sicherheit sei immer wieder durch unvernünftige Autofahrer, die die Zuwegung als Rennstrecke missbrauchten, gefährdet gewesen. Denn an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit hielten sich nur die Wenigsten. „Und wir stehen für die Sicherheit am Hansecenter in der Verantwortung“, so Horitzky.

Aus diesem Grund wurde in Abstimmung mit dem Eigentümer beschlossen, in Abständen drei Schwellen über die gesamte Straßenbreite zu setzen – fest verankert im Straßenkörper, so dachte man jedenfalls bis Montag. Denn an dem Tag stellte ein Hausmeister vor Ort fest, dass eine Hälfte von einer Schwelle abmontiert wurde. Sie waren laut der fassungslosen Mitarbeiterin der Hausverwaltung mit 20 Zentimeter langen Schrauben befestigt. Insgesamt mussten 26 Stück gelöst werden, um die Schwellenhälfte zu entfernen. Anzeige bei der Polizei wurde laut Yvonne Horitzky erstattet. Und sie appelliert an alle Fahrzeugführer, vernünftig zu fahren, um die Gesundheit anderer nicht zu gefährden.