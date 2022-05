Abschluss des Bildhauer-Symposiums in Kalbe: Skulpturen bereichern den Friedenseckteich

Zwei Wochen lang haben acht Künstler beim Bildhauer-Symposium des Künstlerstadt-Vereines in Kalbe Holz bearbeitet und zu ausdrucksstarken Skulpturen werden lassen. Das Ergebnis dieser Arbeit kann rund um den Friedenseckteich betrachtet werden.

Hella Meyer-Alber (2. von links) im Gespräch mit Kunstinteressierten. Sie gab Erläuterungen zu ihrer Skulptur, die mit denen anderer Symposium-Teilnehmer derzeit am Friedenseckteich steht.

Kalbe - Rund um den Friedenseckteich ist viel Betrieb. Viel mehr Leute sind dort auf den Beinen, als es an anderen Sonntagen sonst üblich ist. Beim Spaziergang um den Teich bleiben sie immer wieder stehen, sehen sich die Skulpturen, die in den zurückliegenden zwei Wochen acht Künstler aus Deutschland und Polen während eines Bildhauer-Symposiums vor Ort aus dem Holz gesägt haben, an.