Kontrolle am Langen Heinrich an der B71: Polizei, Zoll und Bundesamt für Logistik und Mobilität nahmen Lkw und Busse unter die Lupe. Der Fokus lag auf der Verkehrssicherheit.

Bundesstraße 71/Kakerbeck/Wiepke. - Ein Großaufgebot an Polizeiwagen, Einsatzfahrzeugen von Zoll und Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) ließ am Montag, 5. Mai 2025, wohl jeden Fahrer aufblicken, der am Parkplatz Langer Heinrich zwischen Wiepke und Kakerbeck vorbeifuhr. So viel Blaulichtfahrzeuge sind kein alltäglicher Anblick. Wer am Pkw-Steuer saß, konnte allerdings durchatmen. Die Beamten winkten nur die Großen raus.