Im Januar wurden in Zienau ohne Ankündigung Eichen gefällt. Die Zienauer fordern von der Stadt ein Konzept zum Umgang mit Altbäumen.

Zienau l Für die Zienauer war es ein Déjà-vu. Schon im Winter 2006/2007 war eine von der Stadt beauftragte Firma „zu einer unchristlichen Zeit“ in ihrem Dorf aufgetaucht und hatte Eichen im ehemaligen Hütewald und heutigen Dorfplatz gefällt – ohne Ankündigung im Vorfeld. Schnell wurden damals auch die Stubben beseitigt, damit nichts mehr an die Bäume erinnert. Die Zienauer Frank Voigt, Lutz Roloff und Andreas Steckel erinnern sich im Gespräch mit der Volksstimme noch genau daran.



Auch damals kochte die Volksseele hoch, ließ sich aber mit dem Versprechen von Seiten des damaligen Bauamtsleiters Engelhard Behrends besänftigen, dass keine Bäume mehr ohne Information und Gespräch mit den Bürgern gefällt werden. „Es war ein fataler Fehler, dieser Zusage Glauben zu schenken“, so Frank Voigt. Weiterhin sollten damals die restlichen Bäume vernünftig beschnitten werden – was bis Dezember 2020 nicht realisiert wurde. Und es sollten neue Bäume gepflanzt werden. Letzteres war laut Voigt nicht erfolgreich. Es wurde wohl schon dreimal nachgepflanzt.



Emotionen kochen hoch

Als dann im Dezember vergangenen Jahres plötzlich eine Firma im Auftrag der Stadt anrückte und einige Eichen auf dem Dorfplatz beschnitt, hätten sich die Zienauer sogar noch gefreut, dass endlich gehandelt wurde, berichtete Voigt. Als einige Wochen später im Januar aber plötzlich ohne Ankündigung neun Eichen gefällt wurden, kochten die Emotionen der Einwohner hoch. Schnell machten, wie Voigt erzählte, auch Gerüchte und Mutmaßungen über „private Interessen und Verflechtungen“ die Runde. „Jeder, der auf einem Dorf lebt, weiß, wie sowas ist, der eine hört hier was, der andere hat dort etwas gesehen!“ Leider habe die Stadt mit ihrer Informationspolitik auf Nachfragen dazu beigetragen, dass solche Gerüchte entstehen, denn es habe wieder keinerlei Informationen gegeben.



Man habe den Eindruck, so Lutz Roloff verärgert, „die von der Stadt denken, hier wohnen ein paar Dorfjacken, die keine Ahnung haben“. Kommunikation sei in seinen Augen das Wichtigste. Man müsse über alles reden.



Mit Blick auf die alten, mindestens 150 Jahre alten Bäume, erklären die drei Zienauer, dass es natürlich auch trockene Äste und schadhafte Stellen gebe, aber deshalb müssen die Bäume doch nicht gleich gefällt werden, so ihre Meinung. An den noch vorhandenen Stubben sei nur an einem eine Schädigung des Stammes zu sehen. Und dass der Stamm wohl geschädigt sei, sei auch vorher bekannt gewesen. Seit Jahren haben dort Ameisen, die ja geschützt sind, ihr Domizil, was ihnen nun genommen wurde, was auch bedauert wurde. Man hätte einen Teil des Stammes für die Insekten stehen lassen sollen.



Andreas Steckel machte zudem deutlich, dass auch ein intensiver Rückschnitt einen alten Baum retten könne. Das habe sich an der über 300 Jahre alten Eiche, die auf einem Privatgrundstück in Zienau an der ehemaligen Gaststätte „Zur Eiche“ steht, gezeigt. Auch sie kränkelte vor sich hin und wurde kurz nach der Wende radikal beschnitten. Sie trieb wieder aus und ist wieder in voller Kraft. Daran habe man gesehen, „dass man auch alten Bäumen helfen kann“, so Steckel. Aus diesem Grund sollte, so seine Meinung, ein Umdenken dahingehend stattfinden, auch Altbäume zu erhalten. Und Frank Voigt forderte in diesem Zusammenhang ein Konzept, wie künftig mit Altbäumen umgegangen werde. Es könne nicht sein, dass einer allein entscheidet. Er sei sicher, so Voigt, dass es kein Gutachten zum Zustand der Eichen gibt und auch die Untere Naturschutzbehörde nicht einbezogen wurde.



Infos von den Anwohnern

„Die Sicherungsmaßnahmen innerhalb des Eichenbestandes in Zienau sind ausgeführt worden, weil durch Zienauer Anwohner die Information gegeben worden war, dass von den Eichen eine Gefährdung für Menschen ausgehen würde“, erklärte Ottmar Wiesel, Leiter des Fachbereiches Baudienstleistungen in der Stadtverwaltung, auf Nachfrage. Es waren schon mehrfach Äste ausgebrochen. Die Situation wurde vor Ort geprüft und anschließend eine Fachfirma beauftragt, fachmännische Rückschnitte an den Eichen vorzunehmen, um das Gefährdungspotential hier zu reduzieren.



Im Zuge der Arbeiten informierte die Firma das Fachamt, dass Eichenbäume vorhanden sind, die als „vertrocknet“ einzustufen wären. Bei einem Rückschnitt aller trockenen Äste wäre der Weiterbestand der Bäume nicht gewährleistet. Bei zwei Eichen wurde Pilzbefall und Fäule festgestellt. Weil sich der Eichenbestand im Dorf befindet und durch die Zienauer als kleiner Park genutzt wird, wurde laut Wiesel entschieden, die Eichen, deren Weiterbestand nicht gewährleistet werden konnte, komplett zu entfernen.



Hier gehe es den Verantwortlichen der Stadt wie allen Eigentümern von Bäumen, die vor die Entscheidung gestellt sind, über Wohl und Wehe ihrer Bäume zu entscheiden. In ihren Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich fällt einerseits der Erhalt ihrer Bäume aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht. Andererseits bestehe aber auch die Verpflichtung, von diesen Bäumen keine Gefährdung ausgehen zu lassen.



„Aus unseren Erfahrungen, die sich aus dem Umgang mit Baumgutachtern und Umweltbehörden, besonders mit dem Umweltamt des Landkreises, ergeben, muss resümiert werden, dass im Zweifelsfall niemand vorhersagen kann, ob und wann ein jeglicher Baum gegebenenfalls umstürzt, abbricht oder Äste aus ihm ausbrechen“, so Wiesel. Das könne zu jeder Zeit vorkommen. Für Bäume aber, an denen Schädigungen erkannt wurden, bleibt die Entscheidung des Eigentümers zur Übernahme der Verantwortung. Im Normalfall werde diese niemand übernehmen, wenn die Standsicherheit nicht gewährleistet ist, und er werde deshalb den Baum fällen lassen.



Keine Eichen als Ersatz

Über die konkreten Ersatzmaßnahmen, die sich aus den Fällungen ergeben, ist laut Fachbereichsleiter noch nicht entschieden worden, da die Fällungen nicht geplant waren. In die Überlegungen werde aber einfließen, dass Eichenneupflanzungen innerhalb von Ortslagen problematisch zu betrachten seien. Durch die klimatische Situation sei eine ordnungsgemäße Entwicklung der Jungbäume vor Ort nicht selbstverständlich.



Die Eichenbestände selbst seien durch den Befall mit Eichenprozessionsspinnern gefährdet, die auch eine Gefährdung für Menschen darstellen. „Deshalb würde sich aus unserer Sicht die Anpflanzung von Eichen innerhalb von Ortslagen ausschließen“, so Wiesel. Sicherlich wird ein Ersatz in Frage kommen müssen, der aber nicht Eichen im Fokus hat.