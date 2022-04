AfD stärkste Kraft in Kloster Neuendorf

Gardelegen (ca/gb) - Die Bundestagswahl in der Einheitsgemeinde Gardelegen folgt im Ergebnis dem Trend der Wahlen in Mitteldeutschland. Einen Ausreißer gibt es allerdings: Kloster Neuendorf. Dort ist die AfD in der Erststimme für den Direktkandidaten im Wahlkreis Altmark, Arno Bausemer, mit 26,43 Prozent und auch in der Zweitstimme mit 24,78 Prozent als stärkste Kraft gewählt worden. Ein Schock für Ortsbürgermeister und Linke-Politiker Andreas Höppner.