Das Osterfeuer in Gardelegen fällt in diesem Jahr aus.

Gardelegen/VS. - Im Altmarkkreis Salzwedel gilt bis auf Widerruf die Waldbrandgefahrenstufe 4. Daher sind nach aktuellem Stand alle öffentlichen und privat angemeldeten Osterfeuer in der gesamten Einheitsgemeinde untersagt, teilt das Ordnungsamt der Hansestadt Gardelegen mit.

Ausschließlich Feuer in einer Feuerschale sowie Kleinstfeuer mit Brenngut von maximal 1 Kubikmeter sind unter größtmöglicher Vorsicht gestattet. Sollte in den kommenden Tagen noch Niederschlag fallen und die Gefahrenstufe reduziert werden können, ist das Abrennen der Osterfeuer kurzfristig möglich. Welche Waldbrandgefahrenstufe gilt, entscheidet grundsätzlich das Landeszentrum Wald. Laut Deutschem Wetterdienst lag die Bodenfeuchte in den oberen Schichten besonders im Norden des Landes gebietsweise bis zu 20 Prozent unter den langjährigen Minimalwerten. Der März 2025 gehört zu den trockensten seit Messbeginn 1881, die Sonne schien in Sachsen-Anhalt doppelt so lange wie in einem durchschnittlichen März.

Lesen Sie auch:Familien-Osterfest lockt viele Besucher in Gardelegens Bürgerpark

Die Hansestadt bietet aber eine tolle Alternative zum Osterfeuer: Das Osterfamilienfest mit Trudelwettbewerb, Live-Musik an der Feuerschale, Kinderkarussell und Trampolin. Dieses wird am Sonnabend, 19. April, auf dem Gulliverspielplatz an der Straße Am Burgwall gefeiert. Das abends im Bürgerpark geplante Osterfeuer wird ebenfalls dorthin verlegt – zwar nur mit einer Feuerschale, aber dafür gibt es Live-Musik unplugged von Locke aus Stendal.

Eiertrudeln am Rodelberg in Gardelegen

Um 15 Uhr beginnt das Ostereier-Trudeln mit richtiger Eiertrudel-Startrampe am Rodelberg. Für die Kinder stehen 400 bunte Eier kostenfrei zur Verfügung – für die besten Trudler gibt es Sachpreise, außerdem Medaillen und Pokale.

Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein der Arche Noah mit Kaffee und Kuchen. Außerdem werden Eis, Crêpes, Pommes, Bratwurst, Currywurst und gebackener Blumenkohl bei den Händlern im Angebot sein. Für Kinder gibt es ein Kinderkarussell und ein Trampolin. Ab 19 Uhr ist dann Musiker Locke in Aktion. Mit der Gitarre wird er bis 23 Uhr an der Feuerschale auf dem Gulliverspielplatz dafür sorgen, dass es sich lohnt, gemütliche Stunden am Ostersonnabend dort zu verbringen. Getränkestände sind auch ausreichend vorhanden.