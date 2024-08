Kalbe/vs. - Die kleine Milde an der Westpromenade ist zugewuchert. Fast nirgends in der Mildestadt ist sie zu sehen. Nur anhand des Schilfgürtels kann man sie erahnen. Auch die große Milde am Klärwerk an den Kreuztannen wirkt ungepflegt. Dahinter ist die Fließgeschwindigkeit kaum noch gegeben, monieren Angler. Gleiches gilt für den Secantsgraben. Angeln sei dort schon seit Wochen nicht mehr möglich, beklagen die Petrijünger aus den umliegenden Dörfern.

