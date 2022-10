Altmärkische Tradition: Keine Feier ohne Hochzeitssuppe

Eine Bauernhochzeit in einem Dorf in der westlichen Altmark. Nachdem sich die Hochzeitsgesellschaft traditionell zum großen Erinnerungsfoto aufgestellt hatte, ging es an die reichlich gedeckte Festtafel.

Gardelegen - Eine große Rolle spielten in früheren Zeiten bei den Bauernhochzeiten in der Altmark die Bräuche an der Festtafel - und vor allem, was darauf zu finden war.

Nach dem Fototermin für die große Hochzeitsgesellschaft konnte endlich der Festsaal betreten werden. Lange weiße, festlich gedeckte Tafeln warteten auf achtzig bis hundert Gäste. Wohl dem, der bald seinen Namen auf einem kleinen Tischkärtchen gefunden hatte. Ansonsten unterstützten Zurufe und Winken das Entdecken der Plätze. Endlich konnten Brautpaar und Eltern aufatmen: Jeder saß!

Da auf den Einladungskarten gestanden hatte: „Besteck bitte mitbringen!“, wurde dieses nun aus den Servietten gerollt und tafelgerecht um die Teller geordnet. Jetzt verschaffte sich der Brautvater oder der Vater des Bräutigams, je nachdem, wer die Feier ausrichtete, mit geräuschvollem Klopfen an sein Weinglas Gehör für seine kurze Begrüßungsrede.

Der eine sprach frei und locker, der andere war noch beim Ablesen so aufgeregt, dass er seine eigene Stimme nicht erkannte, und dem dritten merkte man es an, dass er den Text schon tagelang auswendig gelernt hatte.

Hühnerfrikassee durfte nicht fehlen

Damit nun jeder Leser unmittelbar am folgenden Geschehen teilnehmen kann, wird im Präsens weitererzählt, denn nach dem vielstimmigen Hoch auf das geliebte Brautpaar und dem ersten leeren Glas beginnt eine regelrechte Schwerstarbeit, nämlich die lange kalorienreiche Esserei.

Kein Fest ohne die viel gerühmte altmärkische Hochzeitssuppe! Ob Winter oder Sommer, die schmeckt immer. Sie besteht aus einer würzigen Hühnerbrühe mit Gehacktesklößchen, Spargel und viel Eierstich. Diese Suppe macht zwar viel Arbeit, sie ist dafür aber eine altmärkische Delikatesse. Sie schmeckt am besten, wenn sie gut heiß serviert wird. Das sieht man auch bald einigen Gästen an, denn die ersten Taschentücher wischen über rote erhitzte Gesichter.

So, die Suppe wäre geschafft. Da wollen doch ein paar Gäste aus dem „Ausland“ ihre tiefen Teller zusammenstellen. Aber nicht bei uns! Die brauchen wir doch noch für das beliebte Hühnerfrikassee. Die einen essen dazu Salzkartoffeln, die anderen Weißbrot, Brötchen oder knusprigen Blätterteig. Dass immer wieder Wein nachgegossen wird, versteht sich von selbst.

Nach dem Frikassee fangen die ersten Hosen- und Rockbunde an zu kneifen, und mancher Mann fummelt unauffällig am zu eng gebundenen Schlipsknoten. Damit sich alles in Ruhe im Magen setzen kann, beginnt man mit dem Vorlesen der Hochzeitszeitung. Für jeden gibt es Gereimtes oder Ungereimtes. Jeder weiß zwar, dass er Spaß verstehen soll, trotzdem atmet jeder auf, wenn es vorbei ist, man weiß ja nie, was kommt.

Die tiefen Teller sind inzwischen abgeräumt, und ran geht es ans Hauptgericht. Schweinebraten, Rinderbraten, Gulasch, Schnitzel und Bratklops werden auf großen, appetitlich mit Petersilie dekorierten Platten serviert. Als Gemüse kommt auf den Tisch Rotkohl, Mischgemüse und in der Saison Blumenkohl und der von allen gepriesene Butterspargel. Schmackhafte Soßen runden das Menü ab. Man stöhnt und stöhnt, stellt beiläufig fest, dass man so viel sonst die ganze Woche nicht esse, und trotzdem wird immer weiter „eingefahren“. Jeder wundert sich über die fast leeren Platten und niemand hätte geglaubt, dass noch so tüchtig gegessen wird.

Zur Hauptmahlzeit haben die Männer schon Bier bringen lassen, denn Essen macht durstig, und Bier ist für eine Männerkehle immer noch besser als Wein.

Die Hochzeitszeitung nähert sich langsam dem Ende, aber bitte noch nicht aufstehen, es muss ja noch etwas kommen, denn schließlich hat ja noch jeder Gast den kleinen Löffel und das Kompottschälchen vor sich stehen.

Eine Tradition: Zitronenspeise als Dessert

Und da kommen sie auch schon, die vielen Schüsseln mit den leckeren, in allen Farben zubereiteten Puddings und Götterspeisen. Absoluter Favorit ist die leuchtendgelbe Zitronencreme, und das alles bitte mit Sahne. Die Schlacht beginnt von Neuem, die Wahl ist schwer. Alles sieht so verlockend aus, und man möchte doch von jedem, aber bitte immer nur ein bisschen. Wer hätte das gedacht, auch diese Schüsseln leeren sich noch.