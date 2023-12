Die Ampel an der Kreuzung Bahnhofstraße/Schillerstraße/Goethestraße in Gardelegen ärgert Autofahrer seit Jahren. Nun reagiert der Kreis. Eine neue Anlage ist geplant.

Gardelegen. - Wer hier steht, braucht Geduld. Zumindest in eine Richtung. Wer in Gardelegen von der Schillerstraße oder von der Goethestraße aus auf die Ampel an der ehemaligen Postkreuzung schaut und rot sieht, sieht auch rot. Im übertragenen Sinn. Denn er hat eindeutig die falsche Richtung erwischt. Die Grünphase auf den beiden gegenüberliegenden Straßen ist nämlich so kurz, dass es im Normalfall nur drei Autos schaffen, bei Grün zu fahren. Mit Gelb sind es im besten Fall vier. Dann darf aber auch niemand trödeln.