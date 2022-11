Angeklagter pöbelt vor Gericht rum

Gardelegen - „Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Hin und Her. So ein Herumgeeier.“ Dass er genervt war, war dem Angeklagten, der von zwei Polizisten in Handschellen in den Verhandlungsraum geführt wurde, schon zu Verhandlungsbeginn vor dem Schöffengericht im Amtsgericht Gardelegen anzumerken.