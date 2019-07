Ein 38-Jähriger aus Osteuropa wurde von einem Mann aus Gardelegen schwer verletzt.

Gardelegen l Ein 38-jähriger Osteuropäer wurde nachts durch einen 36-jährigen Mann aus Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) erheblich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es an der Wohnung des späteren Opfers an der Gardelegener Otto-Nuschke-Straße im Wohngebiet Schlüsselkorb zu einer Auseinandersetzung, die eskalierte. Dabei wurde dem Ungarn zunächst mehrfach gegen die Arme und Beine, anschließend mit einer Bierflasche mehrmals in das Gesicht geschlagen. Hierbei erlitt er multiple Gesichtsverletzungen und wurde im Gardelegener Klinikum aufgenommen. Er ist nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Täter, der sich mit einem Fahrrad entfernte, konnte gefasst werden. Er hatte 2,3 Promille intus. Es wurden umfangreiche Maßnahmen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft getroffen, der Tatort bereits kriminaltechnisch untersucht.

