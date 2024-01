Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Die Kalbenser Feuerwehr, die nicht nur in Sachen Brandschutz und Hilfeleistung sehr aktiv ist, sondern die mit ihren Aktionen auch einen großen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander in der Milde-Stadt leistet, will einen eigenen Förderverein aus der Taufe heben. Die Idee dazu gibt es schon lange. Nun soll sie unmittelbar vor der bevorstehenden Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in die Tat umgesetzt werden.