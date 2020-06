Ablenkung von Fahrgeschehen war die Ursache eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag in Hottendorf. Foto: Polizei

Weil sie durch ihr Kind unaufmerksam wurde, fuhr eine 31-Jährige in einen stehenden Skoda.

Hottendorf (ca) l Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit – und schnell kann ein Unfall passieren. So geschehen am 18. Juni gegen 16.30 Uhr in Hottendorf, teilte die Polizei mit. Dort war eine 31-Jährige mit einem Opel Vectra unterwegs und fuhr auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw Skoda Rapid auf.

Die Opel-Fahrerin musste mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins Gardelegener Altmark-Klinikum gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme gab die 31-Jährige an, durch ihr schreiendes Kind auf der Rückbank des Fahrzeugs für kurze Zeit abgelenkt gewesen zu sein.

Zum Thema Ablenkung findet eine landesweite Aktionswoche statt. Am Montag, 22. Juni, wird die Polizei auch im Altmarkkreis Salzwedel von 8 bis 16 Uhr einen Kontrolltag starten. Im Fokus stehen dabei Alltagsgegenstände und Situationen, die zur Ablenkung führen können.

Dabei sei das Handy nur ein Faktor. Ablenkende Faktoren seien auch Navis, Radio, Streitgespräche, Essen, Trinken und Rauchen. Nicht ratsam seien zudem Schönheitspflege während der Fahrt und das Beschäftigen von Kindern.