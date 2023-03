Kalbe (vs) - Fünf Termine für Ausstellungen in der Galerie „Die 8“ sind beim Künstlerstadtverein Kalbe für dieses Jahr schon im Kalender eingetragen. Die nächste Vernissage findet am Mittwoch, 5. April, statt. Gezeigt wird dann bis zum 25. Mai Pretending (vortäuschend). Unter diesem Titel stellen Anna Bein, Jared Cooper Cobain, Eliane C. Diur, Klara Marlene Fischer, Fiona Henze, Lucie Hess, Ellen Kolbe, Emma Resch und Amelie Strauchhammer, alle Mitglieder eines Leipziger Kunst-Kollektivs, ihre Werke aus. Nach eigener Aussage reicht es für sie „noch nicht für New York, aber für Kalbe reicht’s“. Gezeigt werden neun junge malerische Positionen der Hochschule für Grafik und Buchkunst in ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung außerhalb des gewohnten Leipziger Kontextes. Im Mittelpunkt stehen die Fragen grundlegender, künstlerischer Selbstfindung. Wer bin ich? Was will ich? Und wo bleibt das Geld?

