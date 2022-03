Straßensanierung B 188 zwischen Kloster Neuendorf und Jävenitz: Vollsperrung vier Wochen länger

In rund drei Wochen, also Mitte September, sollten die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 188 zwischen Kloster Neuendorf und Jävenitz sowie in Jävenitz selbst Geschichte sein, aber das Ende der Arbeiten verzögert sich um vier Wochen.