Erst im Mai 2024 hatte ein bislang unsaniertes Wohn- und Geschäftshaus in Kalbe den Besitzer gewechselt. Nun ist es kaum wiederzuerkennen.

Neues Leben in Kalbenser Wohn- und Geschäftshaus

Kalbe - Investor Marco Jahns, der aktuell ein Wohn- und Geschäftshaus an der Ernst-Thälmann-Straße sanieren lässt, hatte es bereits im vergangenen Jahr nach dem Erwerb des Objektes angekündigt: Und nun hat auch Kalbe seinen ersten Barber-Shop. Am Eingang zur Altstadt wurde er am Montagvormittag eröffnet. Und Inhaber Ahmad Bazer Bashi konnte auch gleich die ersten Kunden begrüßen.