Bauarbeiten am Gardelegener Lindenweg: Zeitverzug und böse Überraschungen

Der Wasserverband Gardelegen verlegt neue Leitungen am Lindenweg und Platz der Freiheit - und das ist auch bitter nötig, zeigte sich während der Arbeiten.

Thomas Schulze, Mitglied der Verbandsversammlung, präsentiert ein Hausanschlussrohr von der Baumaßnahme Lindenweg/Platz der Freiheit: Es ist verrostet und zerlöchert. Die Arbeiten dort seien also dringend erforderlich gewesen.

Gardelegen - Insgesamt 14 Tage Zeitverzug gibt es bei der Baumaßnahme des Wasserverbandes im Lindenweg und am Platz der Freiheit in Gardelegen. „Wir hoffen, dass wir dennoch zeitnah das Ziel erreichen“, sagte Karsten Scholz, technischer Leiter des Verbandes, in der jüngsten Verbandsversammlung. Grund für die Verzögerung sind böse Überraschungen, die erst während der Arbeiten zutage traten.