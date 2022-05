Behördenstreit: Bäumen in Kalbes Ortsteil Neuendorf am Damm ist’s egal – sie wachsen weiter

Die Linden in Kalbes Ortsteil Neuendorf am Damm müssten beschnitten werden. Aber von wem? Stadt und Straßenbaubehörde streiten, während die Bürger Laub fegen müssen.

Die schönen Straßenbäume in Neuendorf am Damm wachsen prächtig – und damit die Belastung für die Bürger, die das Laub zusammenfegen müssen.

Neuendorf - Die schönen, in herbstliche Farben getauchten, Linden entlang der Ortsdurchfahrt in Neuendorf am Damm – den Durchreisenden erfreuen sie. Für die Anwohner bringen sie aber auch jede Menge Arbeit mit sich. Der Ortschaftsrat will seine Bürger diesbezüglich entlasten. Doch das scheitert an der Bürokratie. Zwei Stellen streiten, wer verantwortlich ist.