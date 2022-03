Bekommt Kalbes Kulturhaus 2022 was aufs Dach?

Kalbe - Welche Investitionen sollten im kommenden Jahr in Kalbe und den dazugehörenden Orten Vahrholz und Bühne dringend getätigt werden? Die Mitglieder des Ortschaftsrates verständigten sich am Donnerstag über entsprechende Maßnahmen. So sollen Vorhaben, die bereits auf den Weg gebracht worden sind, zu Ende gebracht werden. Aber auch Neues steht an.