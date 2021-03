Die Gardelegener Bierbrautradition endete 2013, doch Sammler wie Matthias Lübke aus Gardelegen halten die Erinnerung hoch.

Gardelegen l Eine alte und vor allem große Bügelflasche von Garley diente ihm schon seit vielen Jahren als Spardose. „So war mein heutiges Hobby wohl schon unbewusst und im Verborgenen angelegt“, erzählte Matthias Lübke mit einem Schmunzeln. Der Gardelegener sammelt nämlich seit gut drei Jahren Erinnerungsstücke an die Traditionsbiermarke der Hansestadt.



Umzug gibt den Anstoß

Einen weiteren Schubs in Richtung dieses Hobbys gab es dann 2018, als er mit seiner Familie in ein Eigenheim zog. Beim Umzug fielen ihm, wie er berichtet, zahlreiche alte Werbetrucks verschiedener Biersorten in die Hände, die es vor Jahren häufig zum Kasten Bier mit dazu gab. Darunter waren auch einige Garley-Modelle, die, wie die alte Flasche auch, mit ins neue Haus genommen wurden. Dazu gesellten sich 2019 eine Bügelflasche des neuen „Garleys“, wie Lübke den 1356 Hanse-Urtrunk der Gardelegener Braugesellschaft mbH & Co. KG bezeichnete, sowie ein Glas dazu.



Nun sollte alles einen Platz erhalten, an dem die Sammlerstücke auch zur Geltung kommen und gesehen werden. Doch seine Frau Sara, der schwante, dass ihn das Sammelfieber gepackt hatte, warnte ihn, wie der junge Familienvater lachend erzählte, nicht das Haus damit zuzustellen. Und so richtete er seine Werkstatt, die auch ausreichend Platz für die Sammlung bot, als Ausstellungsraum ein. Diesen peppte er im Vorfeld seines Geburtstages im vergangenen Jahr auch noch mit einem besonderen Bartisch auf, den er sich aus Garley-Bierkisten zusammenbaute.



Ein besonderes Geschenk

Mit der Werkstattlösung war seine Frau zufrieden, die ihm dann zum Geburtstag sogar eine besondere Freude machte. Sie schenkte ihrem Mann ein altes Zapfhahnschild von Garley, mit der die Suche nach weiteren Stücken offiziell startete. Allerdings sei sein Motto, so Lübke, „sammeln aus Leidenschaft, aber nicht um jeden Preis“. Er habe schon einige Angebote ausgeschlagen, weil die Preisvorstellungen so mancher Verkäufer sehr hoch waren.



Dennoch wuchs die Sammlung bis heute beständig weiter. Dafür recherchiert der Gardelegener im Internet und kommuniziert seine Wünsche in verschiedenen soziale Netzwerken, und zwar mit Erfolg. Einiges hat Lübke geschenkt bekommen, anderes günstig erworben. Insgesamt sind es mehr als 100 Souvenirs aus dem Hause Garley, die er bisher sein eigen nennt. Dazu gehören zum Beispiel 31 verschiedene Trucks - 35 gibt es -, 52 Gläser und sechs Krüge zu verschiedenen Anlässen, verschiedene Flaschen – zum Teil auch noch verschlossen mit Inhalt, der heute wohl ungenießbar ist –, Trikots mit Werbung, Aschenbecher, Bierdeckel, ein Servicetablett, Werbeblechschilder, Flaschenaufkleber, Bierpins und auch Autogrammkarten der einstigen Bierkönigin Inga Braune. Mit ihr, so Lübke, tausche er sich derzeit auch über ihr damaliges Ehrenamt aus, das sie durch die ganze Republik und bis in die Niederlande führte.



Ein Brief rührt zu Tränen

Neben dem Zapfhahnschild von seiner Frau Sara hat Matthias Lübke seit Weihnachten ein zweites Lieblingsstück. Seine Mutter Christel schenkte ihm nämlich einen Krug, den sie 1996 von ihrer Mutter Irma Salomon bekommen hatte. Er wurde damals zum 800-jährigen Stadtjubiläum Gardelegens herausgegeben. Dieses Familienerbstück überreichte sie ihrem Sohn mit einem sehr emotionalen und zu Tränen rührenden Brief, wie er erzählte.



Auch wenn der Platz in der Werkstatt begrenzt ist, so hat Lübke doch noch einige Wünsche, die er sich erfüllen möchte. So würde er gern die Lkw-Sammlung um die vier fehlenden Exemplare vervollständigen. Weitere Wünsche für die Erweiterung seiner Sammlung wären eine Fahne, weitere Flaschenöffner, Aschenbecher und Feuerzeuge, ein Bierfass und Lampen als Außenwerbung. Wer etwas anzubieten hat oder mit ihm plaudern und sich austauschen möchte, kann sich bei ihm melden.